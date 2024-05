Test de personalidad: el tamaño de tu dedo meñique revelará un importante secreto sobre vos

Además, sos alguien que sabe guardar secretos, sos cuidadoso e ingenioso. No te dejas influenciar fácilmente. Tu única expectativa en los demás es la honestidad, porque no hay nada que puedas hacer por ellos. A pesar de tu dedicación desinteresada, también necesitas amor y bondad. Sobre esto, debes preguntarte algunas cosas, de lo contrario seguirás estando con alguien que no conoce tu verdadera naturaleza y te amará por quién cree que sos.