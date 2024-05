“El caso Asunta”: la verdadera historia detrás de la serie que es furor en Netflix

Pero en la serie de Netflix los veredictos no son finales, mucho menos persuasivos. Existe constantemente una nebulosa, un viento turbio que enrarece las conclusiones, que no nos da certeza de los argumentos que vemos. La duda se implanta como una premisa subyacente. No hay claridad sobre el caso y al finalizar la historia, sabemos lo que pasó, pero no estamos nada seguros.