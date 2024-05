La Taberna de Saturno celebra éxitos tucumanos

En su desarrollo, Patricio García & La Patoneta estrenará una nueva canción, “Dance to This”, que habla de estos tiempos, “a las puertas del infierno/ cuando no queden esperanzas ya”, con guitarra y piano. Y Skaraway tocará temas de “Acción global” adelanta Manuel Puchenko, para una fiesta que incluye el cumpleaños del baterista Valerio Carrillo Badino. También actuarán Wild Horus (representante del metal), 118, Lissel Pláate y La Creme, que viene de actuar en el Tucumán Urban Indie 3 y otros grupos. “Nuestra música tiene inspiraciones de distintos géneros que recorrí en mi vida que han pasado o los he tocado o los he escuchado. Habla mucho de rupturas de pareja en parte”, dice Pláate.