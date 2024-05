San Martín de Tucumán tendrá el difícil reto de frenar a Agustín Lavezzi, el goleador de la Primera Nacional

De visitante en Floresta contra All Boys, Salomón apostó por un 4-4-2, con el experimentado ex Rosario Central José Luis Fernández en la mitad de la cancha y el tándem ofensivo de Lavezzi y el ex Unión Leonardo Ramos. A pesar de que tuvo sus situaciones para abrir el marcador, un grosero adelantamiento del arquero Luciano Silva le costó perder por la mínima en el debut.