Son padre e hijo, comparten plantel en el club de sus amores y compiten por un puesto entre los titulares

En Tafí Viejo, “Bigote” y “Bigotín” comparten una particularidad: ambos debutaron en Talleres de esa ciudad, los dos como volantes por izquierda. Emir Ojeda lo hizo hace muchos años, cuando tenía 18 años, mientras que Jeremías, su hijo, lo hizo hace algunas semanas, recién cumplidos sus 16 años. “Siempre le inculqué la importancia de competir”, dijo Emir. “Le digo que siempre tiene que entrenar; si no entrena, no puede jugar. Cuando fue creciendo, hablábamos de poder jugar juntos algún día. Depende mucho de mí; me cuido mucho físicamente para poder esperarlo.” expresó Emir, de 35 años.