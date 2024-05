La ola de robos en El Cadillal

La situación, ciertamente, es grave. Los vecinos reclaman que la mayoría de las calles de la comuna no tienen luz, “pero las que sí tienen son vandalizadas. Los ladrones cortan los cables y dejan todo a oscuras”. Además, en gran parte de las calles la iluminación ha sido puesta por los mismos residentes. Por ello piden que se proceda a dotar de luz a la zona y a que se hagan recorridos preventivos; el jefe de la Regional dijo que se traerán más recursos y personal policial para hacer esos recorridos y ha pedido que se hagan las denuncias para que se pueda tener una estadística certera que permita redireccionar las tareas de prevención. Habría que tener en cuenta, por cierto, que los vecinos, que reconocen que muchas veces no hacen las presentaciones, han dicho también que a menudo no les han recibido la denuncia porque no estaba el oficial a cargo. Eso debería cambiar.