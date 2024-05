Cami Homs habló del drama que atravesó por el dengue: "Era un dolor que mi cuerpo no toleraba"

Los síntomas de Homs no fueron los más leves. No podía abrir los ojos, por lo que pasó casi dos días sin tener ningún contacto con su teléfono celular, según ella misma dijo. "No podía mirar una pantalla y tampoco podía ver la claridad del día porque era un dolor perturbante qu mi cuerpo no lo toleraba", relató. Pero el drama no quedó solo en los dolores: "Hubo dos días que sentía que me iba a morir".