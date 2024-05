Javier Martínez fue el poeta del blues

Cantante eximio y baterista eximio, cosas muy difíciles de ser al mismo tiempo de Manal. Sin Javier Martínez ni Manal, el blues no gozaría de esa riqueza tan grande, musical, con influencias del jazz y algo de rock; y no gozaría tampoco de esa riqueza literaria. Porque son los maestros que enseñaron a cómo se debe escribir el blues en castellano y en la Argentina, para salir de los clichés como esos de “nena, no te vayas que tengo blues”, letras que son muy banales. Lograron dar en el clavo cómo escribir. Y el clavo era el tango, allí estaba esa riqueza literaria. Crearon letras tangueras bluseras, de lugares, de los barrios y de las calles y los personajes que habitan en Buenos Aires y crearon una poesía urbana, pero en el blues, muy difícil de hacer. Gracias a ellos yo aprendí todo. Fue la respuesta cuando estaba buscando. Letras y música como “Avellaneda blues”, “Avenida Rivadavia” o “Jugo de tomate frío”, que tienen la transgresión del rock. Cuando se escucha ”Avellaneda blues” es ver una película. Javier Martínez es uno de los grandes escritores de rock.