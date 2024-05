Carlos Arnedo: "La propuesta de los taxistas aporta al debate"

No obstante, el edil advirtió que "de llegar esta iniciativa al recinto, deberá ser analizada y estudiada en profundidad", señalando que "hay que priorizar siempre la competencia de los distintos servicios". "Arrinconar a los conductores de Uber a ser absorbidos por una aplicación municipal me parece que no sería una solución de fondo", afirmó.