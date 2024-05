Pareceres III: los sindicalistas también son responsables

Con respecto a no renovar contratos, es parte de la política de ajuste del gasto público. Una queja razonable es que eso podría privar a la administración de personas útiles. Es cierto. Pero también lo es que la prioridad es atacar la inflación, por lo tanto lo esencial es eliminar el déficit fiscal. La necesidad de rapidez no da margen para miramientos. Un análisis de calidad de recursos humanos llevaría demasiado tiempo como para contribuir a capear la emergencia. Puede pensarse que se trabajó con el supuesto de que los contratados no son esenciales para el funcionamiento habitual del Estado; si lo fueran, estarían en planta permanente. Por supuesto, también pesa la sospecha de la finalidad política, desde premiar a militantes hasta poner en planta a obstructores de la gestión entrante. De allí que también se despidiera a quienes tuvieran menos de un año de antigüedad. Lo que puede ser injusto en general pero no extraño a los modos políticos argentinos.