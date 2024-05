Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Está en gira despedida de su show “Tranqui Piola” y esta noche, el humorista y comediante cordobés Camilo Nicolás estará a las 20 en el Teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) para hablar y se reírse de las inseguridades, compartir lo que piensa, sumergirse en el mundo de la paternidad, que lo tiene revolucionado desde hace tres años y responder las preguntas del público. “Con los tucumanos compartimos muchas cosas como el cuarteto o el humor, por lo que me siento como en casa. Tucumán como ciudad es preciosa, y tiene las mejores milanesas y empanadas de la Argentina”, afirma. Presenta su espectáculo como un momento en el que “digo y muestro lo que me atraviesa y alguna que otra anécdota de alguna situación vergonzosa, lo que me permite interactuar mucho con la gente”. “Quiero seguir afianzándome en mi carrera como comediante y en un futuro no muy lejano poder hacer mi propia comedia, que ya está en planes”, agrega.