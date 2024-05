Se busca nuevo campeón en el Madre de Ciudades

Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez buscará un nuevo título de copa, como el que ganó en la Copa Argentina el año pasado contra Defensa y Justicia. En cualquier caso, incluso en el de una consagración, no estará presente el presidente Juan Sebastián Verón. Su ausencia no es precisamente una sorpresa: no suele estar en los partidos en condición de visitante, pero más importante aún, está políticamente enfrentado y de manera pública al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y a su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino. Sucede que el ex volante de la Selección se manifestó a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), algo que la dirigencia afista rechaza terminantemente.