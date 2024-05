¿Cuánto sale tener una cita romántica para una pareja joven?

El amor no tiene precio, por eso sabemos que no es necesario tener mucho dinero para pasar un buen rato. Puede que tengas el capital para invertir en tus citas, pero, si no es el caso, también hay otras opciones. Vale disfrutar de comer un panchuque con un vaso de gaseosa a los pies de algún monumento histórico de San Miguel de Tucumán o sólo juntarse a tomar un helado en la plaza. Cualquiera de estas opciones es ideal con la compañía correcta.