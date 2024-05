Un experto analizó los precios del mercado internacional del azúcar

“Las exportaciones de azúcar desde Tucumán también varían; y lo confirma la sección Economía de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), al indicar que existe una exportación media anual del azúcar crudo en 54.337 toneladas y 65.800 toneladas del blanco. La consultora Arquímedes Carrizo menciona para junio 2023 a mayo 2024 65.000 toneladas”, indicó Franco Fogliata, consultor y especialista azucarero.

El experto añadió que para el ámbito nacional la consultora indica que desde 2021 a febrero de este año bajaron de 340.849 toneladas a 115.882 toneladas. “Para 2024 señalan una oferta total de 1.945.000 de toneladas, pero sumando el stock de 250.000 toneladas, habría un excedente de 353.000 toneladas”, dijo.

Añadió que el presidente del Centro Azucarero Argentino, el tucumano Jorge Feijóo, contó que para este año el sector azucarero ya cerró acuerdos para exportar 450.000 toneladas, en un contexto de precios internacionales favorables. Respecto a estos, advirtió que el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) señala al 17 de abril que el valor nominal de la bolsa de 50 kg del blanco “A” con IVA estaba en $ 21.840 como “aceptable”, y el real en $ 5.369. En tanto el refinado (contrato 5 Londres) en U$S 625,2 la tonelada; y el crudo en U$S 422,30 la tonelada: valor medio de U$S 604,80.

“Si tomamos el valor dólar (CCL) de $ 944, la bolsa de 50 kilos estaría en $ 29.509 en relación al refinado y en $ 20.405 con el crudo (valores en bruto). Agregando en la comparación al etanol vs. azúcar, tenemos que desde una bolsa de 50 kilos pueden surgir 29,3 litros de alcohol anhidro y con el precio actual de $ 708,35/l (con IVA), estaríamos en $ 20.696, casi el mismo valor del crudo”, dijo.

Añadió que con precios constantes, la consultora señala que el precio del bioetanol bajó de $ 860 el litro en 2014 a $ 584 en 2024 (ambos sin IVA); un 32% menos. “La relación de precio entre el maíz amarillo para mercado interno vs. el maíz para bioetanol nos indica lo siguiente: según la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, al 15 de abril, la tonelada de maíz amarillo cotizaba a $ 151.000 ($ 151 el kilo). Por otro lado, con la molienda del maíz ‘en seco’ salen 400 litros por tonelada. Al valor de $ 708 por litro de etanol serían $ 283.200 por hectárea ($ 283 por kilo); es decir mejor valor para el maíz destinado al etanol”, dijo Fogliata.

Respecto de cómo se moverá el mercado frente a las pérdidas por la “chicharrita”, Fogliata destacó la necesidad de que la Argentina habilite el empleo del alcohol hidratado en la mezcla con naftas. “Para ello, es fundamental que la mezcla mínima obligatoria sea de un 15%; existen razones técnico-científicas que lo avalan, además de ser un alcohol más barato que el anhidro actualmente en uso”, señaló.

Agregó que a partir de un 15% se puede llegar sin problemas a E-85 e incluso 100%, como es ahora en Brasil con los motores “flex”, una enorme flota de alrededor 30 millones de vehículos. “Brasil actualmente mezcla un 27% y ya anunciaron oficialmente llevar a un 30%. Nuestro país deberá trabajar en esa dirección. Es progreso. Es futuro. El sector privado tucumano apunta a que la actividad sucro-alcoholera produzca en 2024 600.000 m³ de etanol, ayudados con una buena molienda”, remarcó Fogliata.

Dijo que en el mercado externo para exportar alcoholes, Chile es nuestro mejor cliente, seguido por Holanda y por Estados Unidos, entre otros. “En 2022, la consultora Arquímedes Carrizo consigna unos 10.257 m³ del alcohol de caña exportado y 8.975 m³ en 2023, (un 12,5% menos). Brasil exportó en 2023, 2,5 millones de m³ y produjo 29,7 millones de m³, en segundo lugar después de los EEUU que casi lo duplica con el etanol de maíz”, contó.

Señaló que viendo precios del bioetanol y comparando con la nafta súper YPF en Tucumán, esta vale $ 934 por litro (U$S 0,946 por litro) y el bioetanol resulta U$S 0,794 por litro (83,9%). El anhidro en Brasil en el 2023 era U$S 0,56 por litro y en EEUU, U$S 0,61 por litro. Por último interesa comparar los precios del JMAF con los del azúcar blanco ‘A’, pero también agregar el precio del Kg maíz para bioetanol. Las cifras indican que los valores internacionales del JMAF líquido en 2024, están entre U$S 0,25-0,55 por kilo ($ 265,20 a $ 442 por kilo), en tanto el azúcar ‘A’ venta ingenio es de $ 420 por kilo (U$S 0,475). Cambia cuando consideramos los rendimientos obtenidos por tonelada. En el proceso fabril de sacarificación del almidón (descubierto en 1970 en USA) y así obtener la fructosa por “molienda húmeda”, se logran en promedio 589 kilos por tonelada de maíz. Por un valor medio de U$S 0,50 resultan U$S 294,5 por tonelada, más barato que el azúcar crudo (U$S 422,30 por tonelada) he dado cifras objetivas surgidas de estadísticas oficiales y de la consultora.