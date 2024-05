Soja: el escenario de cosecha es el más difícil en ocho años

Los problemas que está teniendo el productor de granos en la zona núcleo preocupan, ya que a los inconvenientes con el maíz se suma que la trilla de soja viene lenta. Así lo indica el informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La trilla viene atrasada en demasía y no hay mucho tiempo más para las sojas de primera. Hasta ahora, la cosecha avanzó con severas dificultades y a contrarreloj por las constantes amenazas de lluvias. Se recolectó el 60% del área de soja de primera y el escenario de cosecha es el más difícil de los últimos ocho años. Los temores de nuevas lluvias obligan a entrar a los lotes pese a todo y la humedad del grano está lejos del óptimo. Además, las plantas están en condiciones muy vulnerables y las pérdidas por desgrane van en aumento. El rinde promedio de la región descendió dos quintales por hectárea (qq/ha), respecto de una semana atrás. Ahora se ubica en 42 qq/ha. En la zona de Rosario falta levantar más de la mitad de la soja de primera y hay cada vez más problemas por dehiscencia y hongos como cercospora. Hay lotes que no se sabe si podrán ser levantados. “Sin camino no se puede sacar la mercadería”, advierten en la zona. En Marcos Juárez se reportan pérdidas de rinde en sojas que estaban listas para cosechar y no llegaron a entrar las cosechadoras.

En maíz la trilla avanza con muchas dificultades por las lluvias, ya que en una semana, apenas se sumó un 2%, lo que deja el avance en un 70% del total de la superficie cosechada, sumando unas 610.000 hectáreas. Si lo comparamos con el ritmo normal de los últimos 5 años (desestimando la campaña 22/23), estamos 13 puntos por detrás. Los rendimientos oscilan entre los 80 qq/ha a 120 qq/ha, con una media de 105 qq/ha. Los mejores resultados se están viendo en el sudeste cordobés, mientras que en el noroeste bonaerense las cifras son más modestas, y promedian los 85 qq/ha.

En lo que respeta al trigo la primera encuesta sobre la intención de siembra muestra grandes diferencias. Si bien el conjunto de los datos arroja una caída de área de un 5% para toda la región, lo que señala el sector esta semana es muy claro: no se piensa ahora en el trigo, falta mucho por cosechar y preocupan las pérdidas. También el sector coincide en señalar que hay un gran potencial de rinde este año: “las condiciones de humedad en la que parten los perfiles son muy distintas a la de recientes campañas”. Pero lo que más resaltan es que, más allá de mejorar el precio del commodity y bajar algunos insumos, como la urea, los costos aún son muy elevados en campos alquilados. Casi el 70% de la producción en la región núcleo se hace bajo esta modalidad.