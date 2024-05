Ayrton Senna: los seres inolvidables no mueren

Eran tiempos sin internet ni telefonía celular. Las noticias inmediatas llegaban por TV y por la radio. Los fanáticos se prendieron a los aparatos. No podía ser cierto. No. Al piloto más talentoso del momento, de altísima influencia en los aficionados a la velocidad, no podía sucederle algo así. Pero sí, la devastadora realidad lo abarcó todo.