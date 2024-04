Una tucumana desafió los estereotipos de género y es referente en Lucha de Brazos

A pesar de ser una disciplina dominada mayoritariamente por hombres, Chaile se sintió atraída por la Lucha de Brazos y decidió dar el paso para involucrarse. "Me llamó la atención que no había mujeres", comenta. "Si no se anima nadie, lo haré yo", dijo en ese momento y comenzó a descubrir un mundo que la cautivó. “Ahora vamos con la mesita nosotros a las plazas o peatonales a competir entre nosotros. La idea es que la gente se interese y que seamos más los que participamos”, relata a LA GACETA.