Cartas de lectores: transparencia

En la edición del 6/6/2023, LA GACETA informó de una reunión, celebrada en el Arzobispado, donde los candidatos a Gobernador rubricaron un acta comprometiéndose a concretar una Ley de Acceso a la Información Pública. La senda de crisis por la que transita el país se profundizó en Tucumán, por ende es necesario proporcionarle al pueblo una herramienta que le permita conocer el destino de sus contribuciones impositivas. Los actos de corrupción en la Provincia son de dominio público y deberán ser investigados, condenados los culpables, recuperados los bienes mal habidos y convertirlos a efectivo, para asistir a los comedores infantiles, proveer de medicamentos oncológicos a los enfermos terminales etc. Para lograr el objetivo, la norma deberá estar complementada por la eliminación de los fueros y retrotraer cinco años las investigaciones, de lo contrario no será un antídoto contra la corrupción y solo servirá para blanquearla. No garantizar el derecho de acceso a la información pública, no promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión, también es una forma de traicionar la voluntad popular.