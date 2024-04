Canelada y Cobos: “Queremos saber qué festeja Rossana Chahla "

En ese sentido, los ediles advirtieron que este plazo no sólo fue un período que se autoimpuso, sino también una promesa electoral. Y señalaron que, como promesa, está absolutamente rota. Uno de los puntos más críticos, según los concejales radicales, fue el tema ambiental. "No nos sorprende seguir viendo basura amontonada en las esquinas, porque la cuestión de la recolección de residuos en particular, y la cuestión ambiental en general, se ha manejado con un grado de improvisación inexplicable. No entendemos el motivo de la fiesta".