Cartas de lectores: pollitos en la cabeza

El presidente Milei se adelantó a la moda del “Pollito en la cabeza” que, según se supone, llegó de China cuando puso de moda con su comportamiento, que la cabeza puede depender de cinco perros que le dan indicaciones sobre cómo actuar. De los cinco, el que le da instrucciones cada vez que se comunica, a través de su hermana “médium”, es Conan, el mastín muerto y que según declara, “le ilumina desde el cielo”. Lamentablemente, por ser un animal, Conan no puede solucionarle el problema de la insensibilidad social que lo caracteriza, ni resolver el desinterés que padece por el sufrimiento y el dolor humano. De todos modos, esta ayuda permite evitar que neurólogos o psiquiatras deban recurrir al electroshock para que el Libertario funcione en una forma aceptable por la sociedad. Sin embargo, los consejos de su perro no impiden que aparezca la tendencia a destruir todo lo referente al Estado que el mismo preside. Por eso, con toda frialdad, desató la tremenda inflación que sufrimos desde hace cuatro meses y amenaza continuar, sin que haya compensación para jubilados y asalariados. Con el eslogan de que no hay plata suspendió toda asistencia a hospitales, escuelas y Universidades. Es evidente su intención de terminar con todo lo referente a la enseñanza que había en el país, y que preparar a muchos hombres de bien que se destacaron en distintas disciplinas y sobresalieron en el mundo. No podemos culpar al perro de los desastres que ha cometido y sigue cometiendo, porque Conan era un animal que pertenecía a la rama que se desprendió de los reptiles hace miles de millones de años y evolucionaron como mamíferos. Por algún cambio que se produjo en sus cerebros, la evolución les concedió el instinto de proteger y cuidar sus crías, cosa que no hacen los reptiles.