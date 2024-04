Horóscopo chino: qué signos verán cambios positivos en su vida en los últimos días de abril, según Ludovica Squirru

Puede que este mes no haya sido fácil para muchas personas. Quizás los anhelos no tuvieron los resultados que buscábamos; tal vez el desempeño que tuvimos en el ámbito financiero no fue el mejor; acaso algunas relaciones no funcionaron o perdimos a alguien que queríamos. Estos son retratos poco placenteros los cuales no nos gustaría repetir. Y posiblemente no tengamos que hacerlo ya que la filosofía china trae para algunos signos noticias que cambiarán el rumbo de este abril.