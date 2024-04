El sector maicero espera con ansias la llegada del frío

El sector del agro -en especial, el del maíz- este año quiere frío. Lo necesita. La razón: la chicharrita del maíz (dalbulus maidis) se ha detectado hasta en el sur de Buenos Aires. Incluso, dicen algunos que ha sido detectada en la provincia de Río Negro. En Chaco, calculan que este año debe haber superado 10 veces su mayor pico poblacional anterior.

Y el sector espera que el frío de este año empiece a frenar semejante expansión y que comience a reducir su nivel poblacional. Así lo señala la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Recientemente, la BCR estimó 50,5 millones de toneladas de maíz para la Argentina, y una reducción de un 11,4% debido a este factor; de hecho, advirtió que el recorte aún puede seguir siendo de gran consideración.

La chicharrita del maíz no resiste temperaturas menores de 4° C; y es la nueva lectura que se impone sobre los mapas de temperaturas diarios. El frente frío que ingresó en la madrugada del miércoles dejó valores por debajo de los 4°C en el 62% del territorio bonaerense y en la provincia de La Pampa. Localidades como Pigué, Coronel Suarez y hasta la localidad de Olavarría registraron valores en torno a 1° C. Hacia el este de Buenos Aires las mínimas estuvieron entre los 4° C y los 7° C.

En la región núcleo, el detalle de las estaciones de la red GEA/BCR muestra los menores en el norte de Buenos Aires: Chacabuco registró 2,2° C; General Pinto, 2,3° C, y Lincoln, 3° C. En el resto de la región, los registros superan el umbral de sobrevivencia de la chicharrita, y se ubican por encima de los 4° C.

Tras las lluvias y lloviznas del jueves y del viernes, mañana se daría un nuevo descenso significativo de temperaturas. Y luego otro, a mediados de la próxima semana.