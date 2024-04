Cartas de lectores: tarde o nunca

Es inconcebible que la Justicia Federal haya demorado tantos años en tomar intervención en el conflicto suscitado con el emprendimiento del barrio Las Pirámides, construido en terrenos del Parque Sierra de San Javier y que supuestamente, pertenecen a la Universidad de Tucumán. Pasaron 10 años para que autoridades de la Universidad se dieran cuenta del importante emprendimiento que se llevaba a cabo y conseguir un dictamen de no innovar. Sin embargo las construcciones siguieron y hoy el barrio tiene más de 50 casas. No se puede entender que durante tanto tiempo, ningún funcionario se haya dado cuenta del enorme movimiento de camiones que demanda transportar la cantidad de materiales que se necesitan para construir esa cantidad de casas. Es loable la intervención llevada a cabo por Gendarmería para determinar el área involucrada, las características de las casas construidas y determinar quiénes las habitan. Sería muy importante que se publique el nombre de quienes las habitan o son titulares, porque un emprendimiento de esta importancia no sería posible sin el conocimiento de importantes funcionarios..