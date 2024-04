Supermercados en crisis: notoria caída del consumo

“En las sucursales no hay una disminución de tickets, pero se destaca la pérdida de unidades que tiene cada ticket. Es decir: no hay pérdida de clientes, porque el cliente va más veces al supermercado, pero hace compras de menor envergadura, de menos unidades”, sumó un referente. El directivo dijo que la baja en las ventas no ha sido mayor, merced a una agresiva política de ofertas y promociones que ha encarado la mayoría de las cadenas supermercadistas.