Cambió la tasa de interés y repercute en los plazos fijos: ¿cuánto ganás ahora si depositás $100.000 a 30 días?

"La lógica es la misma que venía en los últimos meses: no conviene porque te gana la inflación, pero sí sirve desde el punto de vista que le gana a la devaluación mientras el Gobierno no deprecie más rápido a la moneda. Algo que hasta uno o dos meses más no debería ocurrir. Por ende, desde ese lado conviene el plazo fijo. De hecho, hoy son pocos instrumentos y muy riesgosos los que le ganan a la inflación, por lo cual, antes de no hacer nada, un depósito a 30 días puede aminorar el efecto del índice de los precios al consumidor", resume a iProfesional Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires).