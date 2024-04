Endrick imitó a un personaje ficticio después de su gol en Copa Libertadores: “soy un gran admirador”

En concreto, el delantero marcó el 2-1 sobre el final del primer tiempo. Tras su gol, Endrick imitó los gestos de King Kong, uno de los personajes ficticios más amados del cine moderno. “Vi la película ‘Godzilla vs Kong: The New Empire’ y también soy un gran admirador de Kong y la pantera. Es una nueva celebración para mí”, comentó el atacante de 17 años en una entrevista con ESPN después del partido.