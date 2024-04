Walter Martello: “Piden auditorías en las universidades, y no son capaces de mostrar algunas declaraciones juradas”

"Piden auditorías en las universidades, y no son capaces de mostrar algunas declaraciones juradas. Aunque la OA el viernes pasado haya prorrogado la presentación de las declaraciones juradas para adecuarlas a las fechas en las que se tienen que presentar las de bienes personales y de ganancias, en el caso de Caputo esta decisión no debería dejar exenta su obligación de presentación de Declaración Jurada de inicio, como el resto de los funcionarios. Por eso le pedí a las autoridades encargadas de brindar información pública, que sean especifico en la no inclusión de las Declaraciones Iniciales y retrotraigan la medida para esos casos y que la gente pueda saber cuál es el patrimonio con el que ingresan al Estado", agregó el ex interventor del ENRE.