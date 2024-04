Cuál es el truco para saber quién revisa tu perfil de Instagram sin descargar aplicaciones

El truco para saber quién revisa tu perfil de Instagram

Instagram no permite a los usuarios ver quién consulta su perfil. Por lo tanto, si navegas por el perfil de alguien y no le das a "me gusta" o comentas una publicación, no hay forma de saber quién está viendo las fotos. Esto se aplica tanto a los usuarios con cuenta como a los que no la tienen y utilizan la web para navegar públicamente por la red social.