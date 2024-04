Son compañeros de equipo, y juntos, fueron campeones mundiales de futsal con Argentina

Ambos empezaron en escuelitas de fútbol y luego derivaron en el futsal. “Empecé en una escuelita de fútbol 5, 'Fabulosos'. Un amigo me avisó que iban a haber pruebas de futsal en Tucumán de Gimnasia; no lo había sentido nombrar mucho, era algo nuevo para mí”, cuenta Romano, que estuvo cuatro años en el club de Córdoba y Marco Avellaneda. Hasta que en 2021, llegó a Cariocas. “Empecé a los 13 años, en una escuela de fútbol de barrio. Nos metimos en un torneo de futsal y ahí conocí el deporte; estuve varios años jugando ahí, y en 2019 me cambié de club a Cariocas FS”, recuerda, por su parte, Carrillo.