De Dalma Maradona a Ricardo Darín: celebridades se manifestaron por la educación pública

"Me dio a mis amigas que amo, me dio muchísimos conocimientos, los mejores profesores. Pero también me mostró el pais en el que vivo, las diferentes realidades que coexisten, me enseñó de empatía, y me enseñó a luchar por lo que es nuestro. VIVA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, VIVA LA UBA. Nos quieren brutos y dominados, no permitamos que eso pase", reclamó la intérprete.