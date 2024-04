Cartas de lectores: empatía

Según la RAE, la definición de empatía es el sentimiento de identificación con algo o con alguien. Es lo que este Gobierno y estos políticos no tienen con la sociedad argentina. El aumento de sueldos de todos los senadores es una burla a la República Argentina. Todos lo estamos pasando tan mal, para que el presidente Javier Milei se haga el desentendido, como la vicepresidenta Victoria Villarruel... ¿Qué clase de gente son? No los entiendo; se preocupan más por la situación de Oriente Medio o de Estados Unidos que por su propia Nación; se compran esos aviones F-16 mientras los jubilados no llegan a mitad del mes y todos los sueldos están pulverizados por la inflación. ¿No sabía el Sr. Milei de la cartelización de las prepagas, que recién ahora acciona frente al atropello de las mismas a los afiliados? ¿Eso es libre mercado? ¿Eso creó Adam Smith? ¿Milei leyó “La riqueza de las Naciones”, o sigue la senda de la individualista escritora Alisa Rosenbaum, más conocida como Ayn Rand? Admira a Margaret Thatcher, “la dama de hierro” que tampoco fue bien vista por la sociedad británica y que tuvo su auge en la Guerra de Malvinas. No comprendo a la gente que sigue apoyando las ideas del presidente Milei. ¿Hasta dónde llegará y hasta dónde llevará al país? Así como en su momento critiqué a los kirchneristas por su ambición de poder y porque no había empatía con el pueblo, este señor tampoco la tiene. No se diferencia en nada del ex presidente Néstor Kirchner, el cual también tuvo peleas con el periodismo que lo criticó. El Sr. Milei también maltrata a la prensa y los tilda de corruptos sin ningún tipo de pruebas. Nadie se preocupa de una sociedad, que viene sufriendo desde hace muchos años y que está cansada de estos atropellos, de esta injusticia y de políticos egoístas que sólo ven sus intereses personales y se llenan la boca hablando mendacidades en campaña. Milei es un político más, igual que Kirchner y Macri. Debería caminar un poco por los barrios en vez de caminar por Nueva York. A buen entendedor pocas palabras.