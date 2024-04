Dengue: dos mujeres fallecieron en Tucumán

“Ya estamos viendo las salas de espera más descomprimidas y con más fluidez de pacientes. Notificamos para la semana anterior unos 3.700 casos, a los que se les suman otros 6.000 de semanas anteriores. Esta disminución no es significativa así que no debemos confiarnos. Tenemos que hacer una consulta rápida en caso de notar síntomas compatibles con dengue. Aquel que no tiene la capacidad de hidratarse, debe realizar una consulta para recibir el tratamiento oportuno con hidratación parenteral. La otra complicación grave de este cuadro es la hemorragia, y ante eso también hay que consultar”.