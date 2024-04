Frente a las lesiones y bajas, ¿cuáles son las opciones de defensivas de San Martín de Tucumán?

En el mapa de opciones también aparece Iván Zafarana. Sin embargo, todavía no termina de asentarse en el “santo” y parece no estar entre los principales planes del DT. Tal es así que desde la cuarta fecha del torneo que no es convocado. Así, su último partido (y único como titular) fue el duelo frente a San Miguel, en el que fue reemplazado en la segunda parte tras una floja actuación. De este modo, jugó cuatro partidos en la temporada y acumuló 135 minutos en el certamen.