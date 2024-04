Maidaan confirmó que está en su mejor nivel y ganó la central del turf

Los resultados de todas las competencias fueron:





PRIMERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “MANANTIAL PAMPA”

1° PARU INKAS

2° BORDEAUX CAPO

3° LA ALVARCITA

4° LAUREANO BLUES

5° CIMA THE RYE

6° MAXIMO CAT

U° MEMPHIS IRISH

Jockey: José Vizcarra

Entrenador: Marcelo Suárez

Stud: Mingo y Juanjo

Tiempo: 46”2/5



SEGUNDA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “SIR PETROL”

1° LE ROCK

2° LUCKY SHADOW

3° BASKO JAVIER

4° DON NAIPE

5° GRAND SPRING

U° VIOLENTANGO

Jockey: Rubén Camos

Entrenador: Daniel Ramos

Stud: Don Julio

Tiempo: 1’28”4/5



TERCERA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “JUAN CAMORRA”

1° APLAUDIME

2° MAD TREASURE

3° DALMIRO JOY

4° ALBERT HALL

5° EL CHANTAJE

6° COUBERT

U° NORTEÑO FOR SALE

Jockey: Matías Rodríguez

Entrenador: Francisco Jiménez

Stud: Las Tres Rubias

Tiempo: 1’21”4/5



CUARTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “FENÓMENO”

1° AQUA BOY

2° AMIGUILI SANT

3° TOLO POLO

4° HIDDEN ENEMY

U° GLORIOSO IRENEO

* BUEN ROMANO

* Rodó faltando 400 metros para el disco. Su jinete resultó ileso.

Jockey: Héctor Suárez

Entrenador: Julio Orlando Seme

Stud: Seba y Cami

Tiempo: 1’20”3/5



QUINTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “CARLOS PANTALEÓN SORIA”

1° BASKO DOMONET

2° DALE BOMBA

3 SCOTISH RYE

4° AVEDON

5° SOY TROYANO

6° RESABIO DE AMOR

7° TRUENO AZTECA

8° ISLAND OF LUCK

U° JOHN PASMAN

Jockey: Dante Jesús Córdoba

Entrenador: Julio David Seme

Stud: Los Galvancitos

Tiempo: 1’15”1/5



SEXTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “NIARCHOS”

1° BOZZELLO

2° PAYADOR

3° SAINT SONG

4° CIMA HIMALAYA

5° GOLOSO KEN

6° EXTREME SPEED

7° CURIOSO FILOSO

8° JOHN BLACK

9° CASUAL SECURITY

10° SWEET CHAMPION

11° CORNELL

12° EL MAS BACAN

U° GRINGA PRIZE

Jockey: Héctor Suárez

Entrenador: Francisco Jiménez

Stud: María Isabel

Tiempo: 45”4/5





SÉPTIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “JOSÉ R. ARGAÑARAZ”

1° RADIO WAVES

2° CARISMA HIT

3° WIND VISION

4° NAVARATHINAM

5° STAR CHECK

6° SAY BEACH

7° CUJA DE ORO

8° FORLI CHUCK

9° EL DE AFTER

U° MASTER DANDY

Jockey: Ángel Sebastián Villegas

Entrenador: Gastón Piquera

Stud: Cuatro Soles

Tiempo: 1’28”3/5





OCTAVA CARRERA

(1.600 metros)

ESPECIAL “MANUEL CORONEL”

1° MAIDAAN

2° EL GRAN CABRON

3° TRENDIC TOPIC

4° HIGH COMMANDER

5° KYROV

6° ZAPATAZO

U° ARISTOSAND

Jockey: Roberto Robledo

Entrenador: Francisco Jiménez

Stud: Los Panchos

Tiempo: 1’25”3/5



NOVENA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “ALL DAY”

1° OBJETADO

2° CLASSIC NIGHT

3° ABUELO ORLANDO

4° BLOODHOUNT

5° BALMAR

6° MARCCELO ICON

7° GEVREY CHAMBERTIN

U° GALERINDO

Jockey: Lucas Medina

Entrenador: Luis Brito

Stud: El Prode

Tiempo: 1’28”1/5