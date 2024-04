Cartas de lectores: un minuto de fama

A veces la vida nos sorprende con hechos tan gratos como silenciosos, por lo que es bueno darlos a conocer. Mi hija, mi yerno y mi nieto, pronto a cumplir 10 años, se fueron en 2022 a vivir a Córdoba. Y mi nieto es fanático hincha de River Plate, por lo que sus padres, cada vez que River juega en Córdoba, lo llevan al hotel donde se hospeda el plantel para que algunos jugadores le firmen una camiseta que tiene exclusivamente para eso. El sábado, cuando llegó el micro que conducía a los jugadores, a un pibe de la misma edad de mi nieto, que estaba sentado en la valla que ponen para que la gente no toque a los deportistas, se le cayó la camiseta del otro lado de donde él se encontraba. Y en el amontonamiento, uno de los presentes la levantó. Según cuenta mi hija, el niño lloraba desconsoladamente, pero recuperó la camiseta, aunque demoró un poquito la devolución de la misma. En ese intervalo, los jugadores entraron al hotel. No obstante, el pequeño tuvo un enorme gesto de grandeza. Le pidió a uno de los policías que vigilaban el comportamiento del público, que se la firmara. Dice mi hija que el joven se rió y le respondió al niño: “¿cómo te la voy a firmar yo, si soy sólo personal de vigilancia?”. El niño no se dio por vencido, por lo que le contestó: “no importa, yo quiero llevarme la firma de usted aunque sea de recuerdo”. Y con un gesto caballeresco, el agente le firmó y tuvo así el roce de un minuto de fama.