Cartas de lectores: populismo dominante

Jorge Luis Borges expresó: “los peronistas son incorregibles”. Es sorprendente y a la vez conmovedor ver cómo los exégetas del peronismo-kirchnerismo se esfuerzan por encontrar argumentos que generalmente son insostenibles y hasta grotescos, para apuntalar a un populismo corrupto y obsoleto, que se está yendo, pero no se va. A pesar de la cantidad de haceres y relatos perjudiciales para la sociedad y principalmente para los más desposeídos, continúan procurando evitar que deje de tener vigencia un Estado grande pero fofo, el amiguismo, el nepotismo, los incontables organismos públicos que no cumplen función específica alguna, pero sirven para albergar a ñoquis de toda laya. Lo peculiar de esta defensa-ataque que se viene perpetrando por variados medios, es ejecutada mayormente por profesionales de diversas áreas; claro, sus hijos ya están en la función pública, ahora les toca a los nietos. Es llamativo, inconcebible e indignante comprobar que muchos de los políticos de nuestro ámbito cuando asumen funciones públicas, se transforman en idiotas (ver diccionario), dado que en cualquiera de las actividades privadas que hayan desempeñado han actuado coherentemente, ordenados, eficientes, sin malgastar sus propios ingresos, etc.; pero cuando manejan los recursos del Estado hablan y actúan torpemente, nombran parientes y amigos sin titubear, distribuyen dinero cual Rey Midas (si alguna vez distribuyó algo), se trasladan a barrios cerrados, se compran autos de alta gama, etc. Tres preguntas a estos personajes: ¿si ganaba Sergio Massa, con cuáles personas capaces y honorables iba a integrar su equipo de gobierno? No lo quieren al presidente Milei por outsider, loco, descontrolado, esquizofrénico, etc., hay que sacarlo ahora mismo, según Estela de Carlotto. ¿El sector que no aguanta estar afuera, con qué gente cuenta para formular un plan con el fin de gobernar y poner de pie al país? ¿Por qué no dicen absolutamente nada de la oprobiosa presencia de ustedes durante 77 años en esta Argentina tan especial? Lo que el argentino medio que no es demasiado ignorante sí debe soportar sin volverse un loco de atar, es la repetida presencia en los medios de seres producto del populismo dominante, que calificarlos de impresentables y abominables es quedarse corto, pero que están muy acomodados económicamente.