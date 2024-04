¿Por qué debe el Estado invertir en San Francisco?

El devenir de San Francisco ha sido motivo de editoriales de LA GACETA y merecedor de un seguimiento por medio de numerosos artículos. Y en más de una ocasión los lectores trasladaron sus inquietudes, entre otros temas preguntando si el Estado es el que debe hacerse cargo de una obra de estas características y no, por ejemplo, la Iglesia en cuanto institución, la Orden Franciscana o el laicado católico. Hay varias razones, empezando por la económica. Las autoridades religiosas informaron que no cuentan con los fondos necesarios y mucho menos los franciscanos; de hecho, ya no quedan miembros de la Orden en Tucumán. Alguien debía hacerse cargo y así se constituyó una comisión de notables, que se puso al hombro la misión de evitar el derrumbe del templo. Esto no es una metáfora, las condiciones de San Francisco son realmente preocupantes.