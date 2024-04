El rector de la UBA ratifica la marcha del martes

“Fue una oferta de la Secretaría de Educación, que debe ser tratada por el CIN. El Gobierno no puede decidir por sí solo; la idea es desactivar la marcha del día martes”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi. “Ellos están buscando desactivar la marcha; pero no se suspende, categóricamente no se suspende. Está recontra confirmada”, manifestó.