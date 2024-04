Albornoz se postula como candidato a pelear la 10 de Los Pumas

En el caso de Miotti, desde que dejó Escocia para pasar a Francia, su nivel aumentó exponencialmente. El conductor formado en Tucumán Lawn Tennis, que supo tener actuaciones destacadas en Jaguares, se adaptó rápidamente y no tardó en convertirse en una pieza clave de Oyonnax, siendo el goleador de su equipo y uno de los máximos del Top 14. “Mingo” fue perdiendo continuidad en el seleccionado argentino durante el ciclo de Mario Ledesma, y Cheika tampoco le dio oportunidades en el suyo, ya que el ex “benjamín” tampoco lograba tenerla en Glasgow. Sin embargo, Miotti ha recuperado su mejor nivel, y aunque no fue convocado para el Campus que tuvo lugar en Londres (la primera reunión de Los Pumas en el año, que sirvió a modo de presentación del staff encabezado por Contepomi), es muy probable que tenga oportunidades en alguno de los partidos de 2024.