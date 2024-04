El mate podría prevenir el Parkinson, según el Conicet

“Por empezar, el mate contiene muchos antioxidantes, es bueno para las células en general y para las neuronas en particular porque ya sabemos que los antioxidantes previenen la neurodegeneración”, destacó Ferrario. Pero parece no ser no sólo sus poderes que reducen la degradación de las células los que previenen este trastorno. Parece ser que las moléculas polifenólicas presentes también en el café serían las que actúan como neuroprotectoras, sin embargo, destaca Ferrario, estas afirmaciones están en proceso de confirmarse.