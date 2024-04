Los desafíos en el ecosistema emprendedor

Esta semana se celebró el Día del Emprendimiento. El objetivo de esta fecha es impulsar el espíritu emprendedor y fomentar la generación de ideas y la puesta en marcha de proyectos y planes de negocios. En ese sentido, da la sensación de que, en los últimos años, los conceptos “emprender” y “emprendedor” se volvieron aspiracionales. Es decir, atraen el deseo de muchas personas que posiblemente no están conformes con sus realidades laborales y económicas actuales, y desean realizar cambios en sus vidas, adquirir independencia, concretar anhelos que están postergados. Aunque no tengan muy en claro cómo llevar a cabo esos proyectos o hacia dónde direccionar esos deseos, el hecho de pensar en el emprendimiento propio quizás les sirve como placebo para transitar la realidad cotidiana que aún no han podido transformar. Al mismo tiempo, ejemplos tan potentes y con tanta presencia en los medios y en las redes, como el de Jeff Bezos o el del argentino Marcos Galperín le suman atractivo a la idea de convertirse en un emprendedor. Pero ¿qué implica realmente emprender? ¿Es tan sencillo como a veces plantean algunos gurúes de dudosos pergaminos que se viralizan por las redes sociales? ¿Cualquiera está preparado para asumir este tipo de desafíos? ¿Vivir en el interior del país juega a favor o en contra?