¿Qué tan productivos en los negocios puede convertirnos la inteligencia artificial?

Shakked Noy y Whitney Zang, estudiantes del doctorado en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT, Estados Unidos), decidieron estudiar la experiencia de uso de ChatGPT, una herramienta de la inteligencia artificial (IA) que genera cierta controversia, en la redacción de diversos documentos comerciales. En el experimento participaron 444 profesionales de diferentes campos de los negocios, incluyendo especialistas en Marketing, analistas de datos y licenciados en Recursos Humanos, a los que se les pidió que escribieran textos (comunicados de prensa, informes breves y resúmenes de análisis) con y sin la ayuda de la IA. El resultado de la investigación (titulada “Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence” y disponible aquí en inglés) es que los documentos elaborados con la intervención de la inteligencia artificial lograron una mayor calidad que los escritos solamente con “inteligencia humana” y, además, fueron entregados antes.