En Salta, Santiago del Estero y Catamarca las damas tucumanas quieren ponerse las coronas

Nos tocó un equipo tucumano con el cual todavía no nos enfrentarnos este año, pero sabemos que es un rival directo para nuestro objetivo anual que es ascender así que seguramente será un partido durísimo. El otro equipo es de Salta, nunca nos cruzamos. Sabemos que ambos partidos van a ser complicados, no tenemos margen de error. Ganar siempre es el primer objetivo, pero queremos disfrutar de esta experiencia, hace mucho que no se daba la oportunidad en el bloque de poder participar. Pusimos mucho empeño para poder costear el viaje, así que estamos muy felices por el trabajo en equipo. Este año se sumaron chicas más jóvenes, que están aportando muchísimo también y que se adaptaron rápido. Venimos muy bien en el Torneo Iniciación y esperamos seguir así y poder lograr el ascenso que tanto anhelamos.