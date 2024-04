Seguridad rinde un examen en la Legislatura

El primero de ellos girará en torno a la construcción del penal de Benjamín Paz y de las alcaldías de Delfín Gallo y de Las Talitas. El proyecto de la cárcel formaba parte del vademécum de los ex ministros, que decían que todo estaba listo para comenzar la construcción. Era tan común que hasta los mismos policías bromeaban afirmando que sólo faltaba que a la maqueta que mostraban le pusieran una laguna con patitos para no presentar siempre lo mismo. Actualmente, según la información oficial, la cárcel está construida en un 60% y no se detuvo porque la provincia está haciéndose cargo del pago de la obra, ya que la Nación dejó de enviar los fondos. Los otros proyectos podrían avanzar si se destraba la financiación en Buenos Aires.