Fue top 100, campeón de Copa Davis y ahora busca su redención

Justamente, de tener paciencia y enfrentar momentos adversos, Olivo sabe y mucho. Durante su adolescencia pasó tres años en Francia, entrenándose en la academia de Patrick Mouratoglou, entrenador de renombre mundial que tuvo a su cargo, entre otros, a la estadounidense Serena Williams. Tiempos, según él mismo recuerda, que no fueron sencillos. “Fue una etapa muy dura. Estaba lejos de casa, de mis seres queridos, y era difícil mantenerme fuerte de la cabeza. De a poco empecé a no batallar, a no sacar esa garra interna que yo tenía. Pasados un par de años, vi que las cosas no las estaba haciendo bien y decidí volver”, relata. Y si bien asegura que “tenísticamente, quizás no fue la mejor decisión”, explica que en aquel momento fue la decisión que debía tomar. “No me quedaba otra opción porque económicamente no podía seguir manteniéndome. Mouratoglou me bancó todo por años e hizo posible que yo siguiera jugando”.