En Tucumán, el líder de ATE nacional instó a los gobernadores a no firmar el Pacto con Milei

-Es absolutamente falso. Siempre el neoliberalismo o estas fuerzas políticas de extrema derecha intentan montar una campaña de desprestigio sobre el empleo público. Estigmatizar a los estatales para luego aplicar el ajuste que intentan aplicar. Desde ATE hemos exigido al Gobierno nacional que publique el listado de los ñoquis, porque, si no puede publicar esa lista, se desvanece frente a la mirada de la sociedad la principal causal de despido que invocó, que es la no prestación de servicios. Es decir, la sociedad empieza a darse cuenta de que el argumento de los ñoquis era un verso. Y el pueblo empieza a advertir que, aunque nos echen a todos los estatales, no va a estar mejor. Las condiciones de vida van a seguir empeorando. No podemos naturalizar una argentina en la que no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, y para lo único que hay plata es para reprimir.