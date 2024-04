Off, aspirina y otros casos más: cuando el nombre de la marca absorbe al producto

Hoy en el imaginario social argentino "Off" es sinónimo de repelente de mosquitos. La marca registrada de JOHNSON & SON, INC. representa calidad de protección. Desde Fuyi hasta Avon existen variadas opciones del producto, pero la marca de Johnson se impone como el genérico para referirse a este aliado en tiempos de dengue. Este caso no es único: hay una serie de elementos de lo cotidiano a los que nos referimos con su nombre registrado. Este préstamo de términos llamado eponimia es frecuente en la ciencia y la historia.