Otro pícaro del Siglo de Oro español

Igual que Karina, sabe Pagano también mandar.

Tiene bastante evolucionado el tema del criterio y conserva los antecedentes profesionales de comunicadora imprevisible.

Muestran que no es fácil, ni aconsejable, arrastrarla. Llevarla por delante es emprender una utopía.

A Pagano se la debe persuadir. Pero se la puede no destacar.

Lo que no se puede es, en efecto, humillarla.