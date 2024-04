Descenso: con Goenaga, la victoria viajó hacia Córdoba

La temporada de descenso tuvo un gran inicio. No sólo porque hubo 101 riders en competencia, también porque llegaron representantes de Córdoba, Jujuy, Catamarca, San Luis y Salta. El circuito de La Aerosilla de El Cadillal genera atracción porque es de alta exigencia técnica. Pese a que llovió en los últimos días, el poco barro acumulado no fue un factor que complicó. El que dominó el trazado, que contó con cuatro saltos, fue el cordobés Alexis Goenaga; escoltado por los locales Juan Ason y José Ignacio Gallardo. El nacido en Villa Carlos Paz, habitué no sólo de las carreras de descenso sino también de las de las de modalidad de enduro de mountain bike que se hacen en la provincia, empleó en su mejor descenso 1’54”385/1000. Ason quedó a 4”235/1000 y Gallardo a 5”978/1000.