Cartas de lectores: corte de etanol

En “La Nación” del 11 de abril se informa con gran cobertura que tres diputados nacionales cordobeses presentaron un muy buen proyecto de ley bien fundamentado para elevar el corte obligatorio del etanol con las naftas al 15 % y una duración de 30 años. Todo dentro de los conceptos y normativas actuales económicas del Gobierno nacional y por fuera de la “Ley Ómnibus”. Plantean además, en el marco de una política energética con los biocombustibles. Esta cifra no es un valor caprichoso (desde mi óptica) pues fue planteado por el suscripto en numerosos artículos publicados por LA GACETA cuando se debatía la actual Ley 27.640 y que lamentablemente salió con ese modesto 12 %, desconociendo que Tucumán, con el Plan Alconafta de 1978, tenía el 15 % con alcohol anhidro. Fue un gran mérito de la UNT - Facet hacer conocer al país lo que era el alcohol anhidro pues el recordado Dr. Cross de la Experimental usaba alcohol absoluto al 30 % en años 1930-40; pero el Gobierno nacional lo ignoraba. Ese 15 % como mezcla mínima obligatoria (según el proyecto) tiene un enorme valor técnico y económico, pues a partir de allí se puede usar el alcohol hidratado que es más barato que el anhidro. El hidratado o buen gusto es el común que todos conocemos con 96 % de etanol y 4 % de agua. Brasil lo usa en grandes proporciones y fomenta su empleo con menor precio respecto al anhidro. En 2023 el litro vale 3 Reales vs. 5 Reales de este último. ¿Por qué su empleo? En el Foro de Energía que organizó la Legislatura en septiembre 2022 hicimos conocer por primera vez el clásico diagrama de dispersión para el alcohol hidratado que usan en Brasil y se demuestra científica y técnicamente que a partir del 15 % no hay separación de fases del alcohol con el agua y así ese alcohol puede usarse hasta E- 85 o 100 sin problemas a los motores. Hoy los tipo “flex” funcionan así. Es de imaginar la gran repercusión económica para nuestras destilerias y el consumo en general de un combustible mezcla más barato. Por ello ese proyecto es muy importante y nuestros diputados deberían apoyar, a pesar de que les “ganaron de mano”. Los cordobeses con iniciativas y ya habían planteado del 27 %. En su momento ese diagrama de dispersión lo elevé al Ipaat, al CAA, a entidades cañeras y a políticos pero nadie se interesó en analizarlo. Es hora de que lo hagan. Hace al futuro más próspero de nuestra actividad sucroalcoholera. ¿Qué más se puede argumentar para apoyar eso?